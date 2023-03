Kdaj z vlakom na Brnik?

Na direkciji za infrastrukturo že več kot deset let proučujejo različne možnosti

Hitra železnica iz Osla na letališče. Vožnja traja 14 minut.

Letališče na Brniku je eno redkih nacionalnih letališč brez železniške povezave z glavnim mestom. Prvi formalni predlogi, da bi s hitro dvotirno železnico povezali Ljubljano in Brnik, so nastali leta 2011, ko so na direkciji za infrastrukturo (DRSI) začeli pripravljati državni prostorski načrt za novo dvotirno železniško progo med Ljubljano, Kranjem in Jesenicami, z navezavo do letališča.