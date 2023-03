VIDEO / Posnetek incidenta med ruskim letalom in ameriškim dronom

Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo videoposnetek, ki prikazuje, kako se je rusko vojaško letalo močno približalo ameriškemu vojaškemu brezpilotnemu letalu nad Črnim morjem.

Video prikazuje, kako se ruski lovec Su-27 približuje ameriškemu letalniku tipa MQ-9 Reaper in blizu njega odvrže gorivo, na koncu pa pokaže tudi letalnikov poškodovani propeler. Posnetek, dolg približno 40 sekund, je ameriška vojska skrajšala, a prikazuje dogajanje v pravilnem vrstnem redu, sporoča ameriško obrambno ministrstvo.

Rusija je zavrnila ameriške obtožbe, da sta njeni letali v incidentu nad Črnim morjem delovali nepremišljeno.

Iz Moskve so v sredo sporočili, da si bodo prizadevali pridobiti razbitine letalnika. Zaradi incidenta sta se isti dan po telefonu na pobudo Washingtona pogovarjala ameriški obrambni minister Lloyd Austin in njegov ruski kolega Sergej Šojgu.

ZDA so sporočile, da bodo še naprej letele in delovale povsod, kjer to dopušča mednarodno pravo. Rusijo so pozvale, naj s svojimi letali upravlja varno in profesionalno. Pentagon sicer še vedno ni pojasnil, kakšne naloge je dron opravljal v času incidenta.

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov, ki ga je ameriški State Department v torek poklical na pogovor, je incident označil za provokacijo, ameriške sile pa obtožil, da zbirajo obveščevalne podatke, ki jih nato predajajo Ukrajini.

