Samo ljubezen? Samo sovraštvo!

Normalizacija sovraštva do civilne družbe, ki jo vidimo na spletu, se ne sme prenesti na ulice

Prvega napadalca na Niko Kovač so našli, bil je tudi obsojen, a napadi nanjo niso prenehali

© Borut Krajnc

Inštitut 8. marec je tista civilnodružbena organizacija, ki je z referendumom preprečila uveljavitev škodljivega zakona o vodah, napisanega v času vlade Janeza Janše. Med njegovimi novejšimi akcijami je projekt Samo ljubezen, ki je del kampanje proti sovraštvu in neenakosti, pri kateri se zbirajo in na policijo prijavljajo primeri sovražnega govora nosilcev oblasti zoper slehernike. Direktorica inštituta Nika Kovač pa je na družabnih omrežjih, v strankarskih medijih in na spletnih portalih vseskozi deležna verbalnega in celo fizičnega sovraštva.