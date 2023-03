Rekordni izvoz slovenskih zdravil v Rusijo

Rusi pod pritiskom

Izvoz v Rusijo, 3 mesečno povprečje glede na lansko leto (2021 = 100)

© Oxford Economics

Od začetka vojne v Ukrajini in sprejetja ukrepov proti Rusiji se je izvoz iz članic Evropske unije v to državo v povprečju občutno zmanjšal. Dejansko se je prepolovil: leta 2021 je bilo izvoza v Rusijo za štiri odstotke celotnega izvoza EU, leta 2022 je znašal le še 1,8 odstotka. A z eno izjemo – Slovenijo. Leta 2021 je Slovenija v Rusijo izvozila za 854 milijonov evrov blaga; približno toliko ga je tudi v letih pred tem. Nato, leta 2022, pa se je vrednost izvoza precej povečala, na 1,18 milijarde evrov. Z drugimi besedami, zrasla je za skoraj 30 odstotkov. Podobno tudi uvoz, a ta bolj zaradi višjih cen ruskih energentov.

Dobro polovico slovenskega izvoza v Rusijo sestavljajo farmacevtski izdelki in zdravila. Sodeč po začasnih podatkih statističnega urada se je leta 2022 izvoz teh v Rusijo povečal za okoli 28 odstotkov. Vrednost izvoza zdravil je recimo narasla z 237 milijonov na 317 milijonov. Še posebej se je znotraj teh statističnih kategorij povečala prodaja imunoloških izdelkov. Leta 2021 smo jih v Rusijo izvozili za 29 milijonov, lani za kar 251 milijonov. Glede na obseg izvoza se je občutno povečala tudi vrednost izvoza pečic, kuhalnikov in kuhalnih plošč, ki jih proizvajajo v Gorenju, in sicer s 27 milijonov na 51, podobno se je zgodilo s stroji za pomivanje posode. Nekaterih izdelkov pa v Rusijo ne izvažamo več. Tako je Slovenija še leta 2021 tja izvozila za 1,3 milijona evrov teleskopskih namerilnih naprav za orožje – verjetno proizvajalca Fotone – leta 2022 pa nič več.

Največji slovenski izvoznik v Rusijo je novomeška Krka. V podjetju so potrdili, da so leta 2022 prodajo v Ruski federaciji povečali za 16 odstotkov, tako da je njena vrednost znašala 387 milijonov evrov, v Ukrajini pa se je recimo za odstotek znižala in je njena vrednost znašala 95 milijonov evrov.

V Krki so še pojasnili, da spoštujejo 25. člen deklaracije o človekovih pravicah, po kateri so vsi bolniki ne glede na okoliščine upravičeni do zdravstvene oskrbe: »To pomeni, da smo zavezani vse trge oskrbovati z življenjsko pomembnimi izdelki. Zdravila so izvzeta iz prepovedi poslovanja. Tako tudi ukrajinski in ruski trg oskrbujemo s svojimi kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili, saj so ta za bolnike življenjskega pomena.« Pozanimali smo se, ali nam lahko razkrijejo, po katerih zdravilih se je povpraševanje v Rusiji leta 2022 najbolj povečalo. »Sporočamo vam, da je večina povečanja prodaje dosežena z zdravili za zniževanje krvnega tlaka.«

Gotovo so tudi v Leku trendi podobni, le da tam poslovnih odnosov z Rusijo ne želijo razkrivati. Odgovorili so, da gre pri njih več kot 90 odstotkov zdravil, razvitih ali proizvedenih v Sloveniji, v izvoz. Vendar pa Lek na trgih zunaj Slovenije ne nastopa neposredno, ampak posredno, prek Sandozove in Novartisove razvejene prodajne mreže.