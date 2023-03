Namesto slušalk – računalniki

Ministrstvo za digitalno preobrazbo obljublja računalniški sklad

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh

© Uroš Abram

Digitalni boni v vrednosti 150 evrov, ki so jih za nakup računalniške opreme lahko izkoristili učenci zadnje triade, dijaki in študenti – vsaj v teoriji pa naj bi jih lahko tudi starejši od 55 let –, so bili labodji spev bivšega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Namesto želenega učinka, večje digitalne vključenosti tistih, ki si računalniško opremo težko privoščijo, je zakon, ki je bone uvedel, prinesel večmilijonski dobiček ponudnikom brezžičnih slušalk in povzročil veliko nezadovoljstva med starejšimi. Ti bi bone lahko izkoristili le, če bi prej opravili tečaj za večjo digitalno pismenost, vendar prejšnja vlada na teh tečajih ni zagotovila zadosti mest.

Poleg nesmotrne porabe javnih sredstev in dolgih vrst starejših, med njimi tudi upokojencev, ki so poleti stali v vrstah na žgočem soncu, da bi se prijavili na peščico tečajev, ki so bili na voljo, je tržni inšpektorat opozarjal, da na spletu opaža primere prodaje opreme, kupljene z boni. Hkrati sta na diskriminatornost zakona do starejših začela opozarjati zagovornik načela enakosti in varuh človekovih pravic.

Po predlogu novele zakona, predstavljene prejšnji teden v državnem zboru, bo zdaj vzpostavljen mehanizem, ki bo omogočal izposojo računalniške opreme najranljivejšim skupinam. Ali če stvar ponazorimo s primerom starejših: upravičenci do izposoje opreme ne bodo vsi starejši od 55 let, pač pa upokojenci, ki prejemajo minimalno pokojnino.

V okviru mehanizma se bo dodeljevala tudi »amortizirana računalniška oprema, ki je državni organi in organi lokalnih skupnosti ne potrebujejo več, s čimer skušamo doseči cilje zelenega in digitalnega prehoda,« je še dejala ministrica Emilija Stojmenova Duh. »V samem zakonu je še ukrep, na podlagi katerega se bodo lahko različne organizacije, tudi šole za otroke s posebnimi potrebami, prijavile in dobile sofinancirano računalniško opremo.« Država bi tako lahko začela opravljati naloge, ki so jih doslej dolgo samoiniciativno opravljale humanitarne organizacije in posamezne šole.