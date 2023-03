»Ko najbolj povprečni moški srednjih let razlagajo svet«

IZJAVA DNEVA

"Okoli 8. marca vedno dobim precej medijskih vabil, češ da naj komentiram ženske zadeve, kot da bi bila zato, ker sem ženska, prikladna predvsem za govorjenje o ženskah, čemur je namenjena prva polovica marca, v drugih mesecih v letu pa očitno nimam ničesar povedati. Kot da ne bi mogla komentirati denimo politike ali drugih, z zgodovino povezanih tem. Še vedno vidimo, da so moški v televizijskih studiih univerzalni komentatorji vseh tem, ženske pa so specializirane za nekaj nišnih zadev. Ko 8. marec mine in prižgem televizijo, spet vidim štiri najbolj povprečne moške srednjih let, kako mi razlagajo svet."

(Zgodovinarka Manca G. Renko o tem, da smo se ob 8. marca naposlušali in nagledali vsega o ženskah, zdaj pa te teme ni več nikjer; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)