»Veliko ljudi je prepričanih, da je predsednik samo figura s premalo moči«

IZJAVA DNEVA

"Funkcija predsednika, zdaj predsednice, je pozicija, na kateri je mogoče veliko narediti. Veliko ljudi je prepričanih, da je to samo protokolarna funkcija, da je predsednik samo figura s premalo moči. S tem se lahko strinjam, vendar se moramo zavedati, da je Slovenija parlamentarna, ne predsedniška demokracija. Zanimivo je, da se je naša država odločila za neposredne volitve predsednika, a z malo moči. V večini parlamentarnih demokracij predsednika imenujejo v parlamentu. Žal so ustavo pisali s predpostavko, da predsednik ne sme imeti prevelike moči, saj so pričakovali zmago gospoda Milana Kučana. Položaj predsednika se je zaradi tega v glavnem zreduciral na protokol. Upam, da bodo snovalci ustavnih sprememb resno razmislili o predsedniških pooblastilih. Kot pravnico me boli, da moram biti samo pismonoša med državnim zborom in uradnim listom. Tudi če se z zakonom ne strinjam, ga hočeš nočeš moram podpisati."

"Predsednik države pa ima moč besede in jo mora izkoristiti. Predsednik, predsednica, ne sme biti nevtralen, mora pa biti neodvisen. Razlika je velika. Biti nevtralen je cona udobja, da si tiho, ker se ti dejansko ni treba oglašati. Biti neodvisen pa pomeni, da kot predsednik, predsednica, prepoznaš, kdaj je pravi trenutek, da s položaja voditelja države spregovoriš o pomembnih stvareh za razvoj Slovenije."

(Predsednica republike Nataša Pirc Musar o tem, kaj je bilo odločilno za njeno predsedniško kandidaturo; v intervjuju za Nedelo)