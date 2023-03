»Trditev, da brez osamosvojitvenega muzeja ni samostojne države, je preprosto laž«

IZJAVA DNEVA

"Trditev, da brez osamosvojitvenega muzeja ni samostojne države, je preprosto laž. Vodja opozicije Janez Janša javno, predrzno in na debelo laže o primerjalnih razlogih za odprtje Muzeja osamosvojitve Slovenije. Veliko bolje bi bilo, če bi vztrajal pri unikatnosti slovenskega koncepta takšnega muzeja: a v tem primeru bi bilo treba organizirati resnično strokovno razpravo znotraj desne politične in znanstvene hemisfere, kar pa je težko zaradi pomanjkanja dobrih zgodovinarjev in amaterskega sramotenja priročnih 'zgodovinarjev', ki temo obravnavajo izključno z vidika samooklicanih osamosvojiteljev."

(Antropologinja in kolunistka Svetlana Slapšak o Janševi izjavi, da je ni države na svetu, ki ne bi imela svojega osamosvojitvenega muzeja; via Večerova priloga V soboto)