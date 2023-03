Dve tretjini potrošnikov skrbi inflacija

Tako kaže raziskava, ki jo je skupina EOS opravila v 13 evropskih državah, tudi v Sloveniji

Potrošniki so zaradi višjih cen pri svojih nakupih odgovornejši, raziskava kaže tudi na spremembo pri uporabi načinov plačevanja.

© Borut Krajnc

Visoka inflacija in skokovita rast stroškov energije povzročata finančne skrbi skoraj trem četrtinam potrošnikov. Bolj so pozorni na cene ter opuščajo potovanja in prostočasne aktivnosti, če se zadolžujejo, se večinoma za stroške ogrevanja in energije. Tako kaže raziskava, ki jo je skupina EOS opravila v 13 evropskih državah, tudi v Sloveniji.

Skupina EOS, ki se ukvarja z obdelavo zapadlih terjatev, je raziskavo izvedla v začetku februarja med 7700 evropskimi potrošniki. Večino Evropejcev skrbi njihova finančna prihodnost, zaradi višjih cen so bolj odgovorni pri nakupih, mladi pa so že zaskrbljeni zaradi brezposelnosti, so sporočili.

Anketirani so navedli, da varčujejo predvsem pri potovanjih ter kulturnih in prostočasnih dejavnostih (po 33 odstotkov), pa tudi pri novih oblačilih (28 odstotkov). Na porabo svojega denarja so v zadnjih šestih mesecih zelo pozorni zlasti v državah srednje in vzhodne Evrope, kot so Romunija, Madžarska in Češka.

Obenem se je približno vsak peti v starosti med 18 in 34 let v zadnjih šestih mesecih na novo zadolžil. Glavna razloga za to sta bila predvsem inflacija (49 odstotkov) in povečani stroški energije (27 odstotkov). Pogosteje so se na novo zadolževali potrošniki v srednje- in vzhodnoevropskih državah, kot so Romunija, Madžarska, Severna Makedonija in Srbija.

"Raziskava kaže, da dve tretjini potrošnikov skrbi inflacija, vendar so slovenski potrošniki v primerjavi z ostalo Evropo bistveno manj pozorni na cene," je v sporočilu za javnost zapisala direktorica družbe EOS KSI Natalija Zupan. Da so v zadnjih šestih mesecih bolj pozorni na cene, je v Sloveniji odgovorilo 36 odstotkov vprašanih, v Evropi je bil ta delež 53-odstoten.

Kot je opozorila Zupan, zlasti zaradi dviga obrestnih mer lahko prihaja do težav s poplačilom že obstoječih kreditnih obveznosti.

Potrošniki so zaradi višjih cen pri svojih nakupih odgovornejši, raziskava kaže tudi na spremembo pri uporabi načinov plačevanja. Več kot dve petini vprašanih je izjavilo, da so v zadnjih šestih mesecih pogosteje uporabljali gotovino kot prej. Rezultat po navedbah EOS še posebej preseneča v starostni skupini od 18 do 34 let, v kateri je skoraj polovica anketiranih navedla, da pogosteje uporabljajo gotovino.

Ko gre za njihovo finančno prihodnost, so potrošniki precej pesimistični. Anketiranci so kot glavne razloge za svoje finančne skrbi navedli inflacijo (70 odstotkov) in visoke cene energije (46 odstotkov). Več kot eno petino skrbi tudi brezposelnost. Najbolj zaskrbljeni, kar v 40 odstotkih, so mladi Španci.

