Temu so se izogibali številni direktorji zdravstvenih ustanov

IZJAVA DNEVA

"Številni direktorji zdravstvenih ustanov so se v zadnjih desetletjih po najboljših močeh izogibali možnosti, da bi se komu zamerili. Rezultati so na dlani: nekateri zaposlenih v zdravstvu so se v tem času vedli, kot bi jim bilo dovoljeno praktično vse. Pri tem se niso nujno zmotili. Bolniki, ki so bili zaradi dopuščanja nereda in samovolje tako ali drugače prikrajšani, so bili prioriteta le na papirju. Nedoslednost je odpirala pot za raznovrstne anomalije. Zdravstveni delavci in njihovi sodelavci, ki jih je to motilo, so bili vse slabše volje. Nekateri med njimi so zapuščali svoja delovišča. Zdaj je ljubljanski UKC spet pod drobnogledom. Težki časi največje med bolnišnicami so voda na mlin poskusom, da bi pomemben del zdravljenj – in s tem denarja – iz javnih bolnišnic na dolgi rok preusmerili k zasebnikom. Neizrečeno ostaja, da gre v primeru UKC Ljubljana vendarle za zavod, kjer so bila vrata za bolnike odprta – tudi ko so si s tem nakopali izgubo."

(Novinarka Nina Knavs o tem, da se je največja bolnišnica znova izkazala za gojišče afer; via Dnevnikov Objektiv)