Robert Golob / »Poanta je v rešitvah, ne v tem, kakšna je časovnica«

IZJAVA DNEVA

"Drži, da smo kot prva dva koraka napovedali prenovo ZZZS-ja in digitalizacijo. Osnutka obeh dveh zakonov sta že pripravljena in sta že nekaj časa v razpravi na strateškem svetu za zdravstvo. V tem trenutku poteka usklajevanje pogledov med strateškim svetom za zdravstvo in ekipo ministrstva. Prepričan sem, da bomo ta teden usklajevanje zaključili. Upam, da bomo to lahko poslali naprej socialnim partnerjem, pravi, v obravnavo na ESS, ker želimo vključiti v razpravo o teh zakonskih spremembah čim širši krog zainteresiranih deležnikov."

"Zavedamo se teže problema, bodimo vsi skupaj konstruktivni in če se lotimo ene zadeve po tridesetih letih, bomo teden ali dva zamude, tudi če bo do nje prišlo v interesu boljših rešitev z veseljem sprejeli. Poanta je v rešitvah, ne v tem, kakšna je časovnica. Prepričan sem, da bomo oba zakona do konca tega meseca dali v javno obravnavo in jih v predvidenih rokih pripravili do sprejema v državnem zboru."

(Premier Robert Golob na redni seji državnega zbora na vprašanje poslanke NSi Ive Dimic o neučinkovitosti in zamude pri izvajanju zdravstvene reforme)