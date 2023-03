Obsodili nekdanjega šefa jugoslovanske protiobveščevalne službe, ki je preganjal tudi Janšo

Nekdaji šef Kosa Aleksandar Vasiljević je bil tudi vodja vojaškega pregona v procesu proti četverici JBTZ v Sloveniji

Janez Janša, David Tasič, Ivan Borštner in Franci Zavrl v času afere JBTZ

© arhiv Mladine

Na sodišču v Osijeku so na 20 let zapora v odsotnosti obsodili nekdanjega šefa jugoslovanske vojaške protiobveščevalne službe (Kos) Aleksandra Vasiljevića. Sodili so mu za vojne zločine nad hrvaškimi civilisti in vojnimi ujetniki v taboriščih na območju Srbije in Hrvaške, sojenje je trajalo od leta 2018, sodba pa še ni pravnomočna.

V mestih Begejci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Niš in Stara Gradiška so oktobra 1991 ustanovili taborišča za vojne ujetnike, v katerih so do maja 1992 usmrtili 19 hrvaških ujetnikov, več so jih hudo poškodovali, ženske pa so sistematično posiljevali.

Obtožnica proti Vasiljeviću iz leta 2011 je nekdanjemu šefu Kosa očitala kazniva dejanja, ki jih je v teh taboriščih storil kot poveljnik uprave za varnost tedanjega jugoslovanskega zveznega sekretariata za ljudsko obrambo.

Vasiljević je za resnične vodje taborišč postavil sebi podrejene pripadnike varnostnega organa in na zasliševanje vojnih ujetnikov poslal več častnikov. Po navedbah iz obtožnice je vedel, da njegovi podrejeni, pa tudi pripadniki drugih enot mučijo in ubijajo hrvaške ujetnike, a ni storil ničesar, da bi to preprečil in da bi kaznovali storilce.

Sodišče je nesporno ugotovilo tudi, da so taborišča vodili Vasiljevićevi podrejeni, čeprav so bili poveljniki taborišč uradno pripadniki tedanje Jugoslovanske ljudske armade (JLA).

Sodišče v Osijeku je v ponedeljek po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina razsodilo, da je Vasiljević odgovoren za dogajanja v taboriščih. Predsednik sodnega sveta Zvonko Vrban je v obrazložitvi sodbe dejal, da njegovo krivdo dokazujejo zbrani dokazi, pričanja, materialna dokumentacija in pričanje samega obtoženca.

Sodišče je nesporno ugotovilo tudi, da so taborišča vodili Vasiljevićevi podrejeni, čeprav so bili poveljniki taborišč uradno pripadniki tedanje Jugoslovanske ljudske armade (JLA).

Vasiljević, ki se je dokončno upokojil leta 2001, je bil sicer priča tožilstva v več postopkih pred haaškim sodiščem. Leta 2003 je tako med drugim pričal tudi na sojenju proti nekdanjemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću.

Konec 80. let prejšnjega stoletja je bil tudi vodja vojaškega pregona v procesu proti četverici JBTZ v Sloveniji.

87YQJ2ZB8jI

PREBERITE TUDI: