IZJAVA DNEVA

"Afnanje politikov v medijih in za medije spremljamo že dolgo, predolgo. Meni samemu se to zdi precej mimo. Opozarjam pa, da se vse do Pahorjevega instagramskega udejstvovanja skoraj nihče (razen mene) ni usajal nad domnevno degradacijo političnih funkcij, ki da jo to povzroča. Te benigne neumnosti si potihoma želimo, ker nas politika v bistvu dolgočasi, obenem pa farizejsko pripominjamo, da se to ne spodobi, ker je politika resna zadeva. Zdaj pa imate politiko kot spektakel. Četudi domačijski spektakel. Želeli ste, poslušajte."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, ko je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič gostovala na nekem lokalnem radiu, voditelj pa jo je nahecal, da je zapela znamenito uspešnico Celine Dion My Heart Will Go On iz filma Titanik; via Večerova priloga V nedeljo)