Na ministrstvu so prepričani, da je napredek v boju proti korupciji očiten

"Zavedamo se, da nas čaka še nekaj dela," so na ministrstvu za pravosodje komentirali evropsko poročilo, ki Sloveniji očita, da je uspešno implementirala le šest od 15 priporočil v boju proti korupciji

Na ministrstvu za pravosodje so prepričani, da je napredek od predhodnega poročila Skupine držav proti korupciji pri Svetu Evrope Greco očiten. Slovenija je namreč od 15 priporočil uspešno implementirala pet, šest delno, neizpolnjena so ostala štiri priporočila. Kot so napovedali v odzivu za STA, bodo konec leta lahko poročali o dodatnih napredkih.

V petem krogu ocenjevanja Slovenije na področju preprečevanja korupcije in spodbujanja integritete v državni upravi in organih odkrivanja in pregona je Greco ugotovil, da je Slovenija sprejela nekatere izboljšave, še vedno pa ni načrta integritete za vlado in spremljanja nasprotja interesov.

Na ministrstvu kljub temu ugotavljajo, da so njihove aktivnosti na področju priprave novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije iz leta 2020 in nov zakon o zaščiti prijaviteljev, ki je začel veljati nedavno, ocenjevalci ocenili kot dobre in ugotovili, da se z njimi dosega namen priporočil, ki je izboljšanje delovanja mehanizmov za preprečevanje korupcije v Sloveniji.

"Zavedamo se, da nas čaka še nekaj dela na področju uresničitve preostalih priporočil pa tudi uveljavitev vseh novosti v praksi, pri čemer pa ministrstvo za pravosodje odlično sodeluje s Komisijo za preprečevanje korupcije, ministrstvom za javno upravo in ministrstvom za notranje zadeve, ki so nosilci nekaterih še neizvedenih priporočil," so dodali.

Ministrstvo za pravosodje RS

Slovenija bo naslednjič o napredku pri izpolnjevanju priporočil Grecu poročala konec letošnjega leta in na ministrstvu menijo, da bodo ob tej priložnosti lahko poročali o dodatnih napredkih.

Po ugotovitvah Greca je država dosegla določen napredek glede najvišjih nosilcev izvršilne veje oblasti, in sicer s spremembami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem kot pozitivna ocenjuje prizadevanja za povečanje ozaveščenosti o zadevah, povezanih z integriteto, krepitev predpisov o omejitvah po koncu zaposlitve in lobiranju, razširitev obsega prijav tako, da ob nesorazmernem povečanju premoženja vključujejo zakonske partnerje in vzdrževane družinske člane, ter objavo prijav premoženjskega stanja in kršitev.

Vendar hkrati Greco ocenjuje, da bodo potrebna še precejšnja nadaljnja prizadevanja, da se sprejme poseben načrt integritete za vlado ter operativni sistem za obvladovanje in spremljanje nasprotja interesov, kar sicer vidi kot največjo pomanjkljivost dosedanjega uresničevanja priporočil.

