»To je velik zalogaj za Slovenijo«

IZJAVA DNEVA

"Na volitvah za članstvo v Varnostnem svetu OZN sodelujejo vse države članice generalne skupščine OZN. Pričakovati je, da bo glasovalo 193 držav, kar bi pomenilo, da bo treba zbrati 129 glasov. To je velik zalogaj za Slovenijo. Nisem prepričan, da je mogoče toliko glasov dobiti v prvem krogu glasovanja. Belorusija je neznanka. Kampanje, v nasprotju s Slovenijo, nima. Iz tega lahko sklepamo, da se z njeno kandidaturo več ukvarjata Rusija in Kitajska, ki ima velik vpliv v Karibih, Aziji in afriških državah. Najslabše bi se za Slovenijo izšlo, če bi v generalni skupščini nastala blokada in bi dobila večino v glasovanjih, ki pa ne bi bila zadostna za izvolitev."

(Andrej Logar, nekdanji stalni predstavnik Slovenije pri OZN, o slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024-2025; via Delo)