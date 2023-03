Se Slovenija res lahko postavi ob bok najboljšim državam?

IZJAVA DNEVA

"Zoisove štipendije so morebiti videti kot dodana vrednost v sistemu izobraževanja, a v resnici gre za osnove. Poraja se namreč vprašanje, ali se Slovenija res lahko – v perspektivi – postavi ob bok najboljšim državam, ki 'tekmujejo' zlasti na področjih znanosti in tehnologije, če pa že v začetni fazi premalo ceni talente. Pri tem niti ne gre toliko za sposobnost prepoznavanja talentov – ti sistemi na raznovrstnih področjih, od primarnih raziskovalnih nalog do porajajoče se umetnosti, delujejo. Ko je treba talente podpreti, pa država ne prevzame odgovornosti."

(Novinar Uroš Škerl Kranberger v Dnevnikovem komentarju o tem, da so zaradi zapostavljanja področja nadarjenih pedagoški strokovnjaki zaskrbljeni)