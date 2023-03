KPK: Zastonj kosilo ne obstaja

Zakaj so lahko tudi donacije koruptivne

Farmacevtska podjetja ali dobavitelji medicinske opreme, sodeč po njihovih poročilih, vsako letu bolnišnicam, zdravniškim društvom in tudi neposredno zdravnikom donirajo okoli 10 milijonov evrov. V protikorupcijski komisiji opozarjajo, da v veliko teh primerov prihaja do korupcije. Na komisiji so denimo obravnavali primer, ko je zdravnik v UKC Ljubljana (UKCLJ) komisijo za strokovno etična vprašanja UKCLJ prosil za izdajo soglasja za izvršitev medicinske raziskave v samem kliničnem centru, za zdravilo, ki ga izdeluje tuja farmacevtska družba v Sloveniji. Pred tem pa je ta isti zdravnik kot odgovorna oseba nekega zdravniškega društva zaprosil proizvajalca zdravil za prejem donacijskih sredstev za izvedbo te iste medicinske raziskave. Potem ko je komisija za strokovno etična vprašanja v UKCLJ dala soglasje za raziskavo, je zdravnik v imenu društva podpisal donacijsko pogodbo s farmacevtsko družbo in nato kot odgovorna oseba tega društva sklenil še pogodbe z zdravniki kot fizičnimi osebami, ki so sicer zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, da so društvu posredovali podatke o pacientih. Na tej podlagi je potem farmacevtsko podjetje zdravnikom neposredno plačevalo honorarje za izvedbo raziskave, ki so jo zanj dejansko opravili v UKCLJ.