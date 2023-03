Svet za preprečevanje sovraštva

Pri premieru je začel delovati strateški svet za preprečevanje sovražnega govora

Nika Kovač in Robert Golob, bo država s pomočjo stroke in civilne družbe uspela omejiti rast sovražnosti

© Luka Dakskobler

Robert Golob je ustanovil strateški svet za preprečevanje sovražnega govora. Čeprav je sovražni govor pravnoformalno ena izmed oblik odklonskega (in kaznivega) ravnanja na širšem polju sovražnosti, je jasno, da ne gre za strateški svet, ki se bo ukvarjal zgolj s potmi in stranpotmi 297. člena kazenskega zakonika, v katerem so določeni (ozki) pogoji za kaznivost spodbujanja različnih oblik sovraštva, ampak bo delovanje začrtal širše, ukvarjal naj bi se z razrastom sovražnega govora v najširšem smislu.