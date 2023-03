Hojsu, Grimsu, Ruparju in Janši naj bi bili grozili s smrtjo

Grožnje in naboji

Fotografija kratkega videa z grozečimi naboji

Pavel Rupar je objavil zastrašujočo novico. Njemu in nekaterim drugim politikom naj bi bil nekdo grozil s smrtjo. Grožnja ni prišla niti po navadni niti po elektronski pošti, le na internetu je nekdo objavil posnetek, na katerem so štirje naboji, na njih pa zapisana imena: Hojs, Grims, Rupar, Janša. Posnetek z grožnjami v spakedranem balkanskem jeziku naj bi se bil pojavil na družbenih omrežjih, novico o njem pa je Pavel Rupar sporočil na tiskovni konferenci, na kateri je napovedal nove protestne dosežke.

Izvor posnetka ni znan, med prvimi naj bi ga bila objavila »samostojna in neodvisna novinarka« Helena (Alenka) Bizjak, tako se zdi iz njenega Twitter profila, ki redno objavlja na spletni strani »blagovest«, nastopa pa tudi na Nova24tv. Ob objavi je zapisala, da je posnetek dobila od znanca, »ki ga je videl na sodelavčevem telefonu«. Še isti dan, le nekaj ur kasneje, je posnetek poobjavil Janez Janša in se vprašal, ali tile naboji niso nevarnejši, »kot če kdo grdo pogleda kako #prvorazredni iz @8Marec«.

Janša ima prav, vsako grožnjo s smrtjo mora policija takoj preiskati.

Težko rečemo, kaj bo odkrila. Morda bo odkrila storilca, tako kot je odkrila posameznika, ki je na ulici napadel Niko Kovač, pa tudi tistega, ki je leta 2021 politikom pošiljal grozilna pisma z naboji; med drugim sta ga dobila Janez Janša in Zmago Jelinčič. Policija je kasneje ugotovila, da za pošiljkami ni stal Milan Kučan, pač pa naj bi bil grožnje pošiljal nekdanji prijatelj in politični sopotnik Zmaga Jelinčiča Teodor Goznikar. Ta je obtožbe zanikal.

Lahko pa se zgodi enako, kot se je zgodilo z napadom na poslanca Branka Grimsa. Ta je le nekaj dni po prvem napadu na Niko Kovač sklical tiskovno konferenco in zatrdil, da ga je nekdo napadel, mu grozil, ga okužil z boleznijo in ga skušal poriniti po stopnicah. Šlo naj bi za »poskus umora«. Policija je kasneje ugotovila, da med poslancem in človekom, ki naj bi ga bil poskušal umoriti, ni prišlo »do fizičnega stika«.

Strašljivo bi bilo, če kdo Pavlu Ruparju resnično grozi s smrtjo, za nasilje in grožnje ni pravih izgovorov. Prav tako bi bilo strašljivo, če si je kdo ta napad preprosto izmislil.