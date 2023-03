Golobova Tina

Partnerica predsednika vlade na sestanku v njegovem kabinetu

Pripis pod sliko na straneh Kabineta predsednika vlade: »Srečanje državne sekretarke Maksimiljane Polak in vodje kabineta ministrstva za kmetijstvo, Dejana Süča s predstavniki Društva za zaščito konj in ostalih živali ter drugimi predstavniki zagovornikov živali«. Ena izmed drugih predstavnikov zagovornikov živali je Tina Gaber, partnerica Roberta Goloba

© KPV

Robert Golob je svojo novo partnerko Tino Gaber prvič uradno predstavil na državni proslavi na predvečer kulturnega praznika, ko je z njo zakorakal do prostora, rezerviranega zanj, v Cankarjevem domu.

Tina Gaber, nekdanja miss Hawaiian Tropic in vplivnica na družbenih omrežjih, je nekaj tednov kasneje za Jano spregovorila o svojem življenju in odnosu z Robertom Golobom, na katerega naj bi bila postala pozorna zaradi njegove znanstvene razgledanosti in naprednosti. Tako smo med drugim izvedeli, da je tudi ona velika zagovornica pravic živali in ne uživa mesa. In to ne le iz etičnih razlogov, ampak tudi zaradi zdravja.

Kmalu za tem smo imeli Tino Gaber priložnost videti v bolj uradni vlogi. Na začetku marca se je udeležila sestanka državne sekretarke Maksimiljane Polak s predstavniki Društva za zaščito živali.

Ker je nepotizem eden od razlogov, zaradi katerih je padla vlada Janeza Janše, v kateri so strankarski veljaki zaposlovali svoje sorodnike, Janševa žena Urška Bačovnik pa je posredovala pri nakupih medicinske opreme, nas je zanimalo, zakaj se je premierova partnerica znašla na uradnem sestanku. Iz kabineta so odgovorili, da so se po posvetu Za boljšo prihodnost živali, ki je 16. januarja potekal v državnem zboru, odločili za nadaljevanje dejavnosti na področju varstva živali. »Nenazadnje nas na tem področju prehitevajo tako EU kot posamezne države članice. V kabinetu predsednika vlade smo ustanovili delovno skupino, v katero smo doslej že povabili nekatere predstavnike nevladnih organizacij ter aktiviste oz. javne zagovornike pravic živali.« Ključna naloga delovne skupine naj bi bila »seznanitev z obširno problematiko in izzivi varstva in zaščite živali ter oblikovanje konkretnih izhodišč za izboljšanje sedanjega stanja«.

Delovna skupina se je doslej sestala s predstavnico društva Lajka Jadranko Juras, predstavnicama Društva za zaščito konj in ostalih živali Natalijo Nedeljko in Evo Knez ter s predstavnicama društva za terapijo z uporabo psov Tačke pomagačke Dušanko Prelc Premate in Slavico Mrkun.

Iz kabineta pojasnjujejo, da je Tina Gaber »v javnosti poznana kot dolgoletna zagovornica pravic živali«, bodo pa, so nas pomirili, v nadaljevanju k sodelovanju povabili še druge organizacije in posameznike, »ki jih vodi iskrena želja po izboljšanju položaja živali, osveščanju o nehumanem ravnanju z njimi«.

Pri Mladini to priložnost izkoriščamo, da zaprosimo za sestanek v kabinetu predsednika vlade. Tudi mi smo namreč brez izjeme ljubitelji živali.