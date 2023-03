»Feminizem je še vedno tako očrnjen, da se danes proti njemu izrekajo nekatere ženske na vplivnih položajih«

"Ženske si zaradi zgodovinskih okoliščin in tisočletij zatiranja še danes nismo uspele izboriti pravega mesta v javnem prostoru tudi zaradi lastne negotovosti."

"Že pri sebi opažam, da mi je včasih kar odveč predstavljati se v javnosti, hkrati pa se mi zdi, da imamo ženske v sebi neko nezdravo skromnost in se razen nekaterih izjem ne želimo izpostavljati. Redko naletiš na neko ustvarjalko, ki se bo na vsa usta bahala s svojim delom ali pa se denimo dala upodobiti na naslovnici, kar je pogosta praksa pri moških avtorjih, ko denimo izdajo avtobiografsko delo."

"Zato mislim, da je soočenje potrebno na obeh ravneh: na notranji, ko se ženske spoprimemo z lastnimi frustracijami in travmami ter si damo same vrednost in si priznamo, da smo sposobne, da so med nami izvrstne umetnice in da ogromno naredimo za družbo. Na zunanji ravni pa se moramo zoperstaviti družbenim okoliščinam, ki nam še zdaj niso naklonjene. Ali bolj ilustrativno: Že mogoče, da smo si za silo uredile lastno sobo, a še vedno živimo v času, ko bi ženska v literarnem svetu lažje uspela, če bi pisala pod moškim psevdonimom."

"Se je pa danes s tem mogoče še težje soočiti, saj je zatiranje prikrito in se dogaja na bolj subtilne načine. Pomembno vlogo pri naslavljanju teh vprašanj ima seveda feminizem, ki pa je še vedno tako očrnjen, da se danes proti njemu izrekajo nekatere ženske na vplivnih položajih, ki bi morale pravzaprav tlakovati pot novim generacijam žensk. Se ženske, ki se izrekajo proti feminizmu sploh zavedajo, da tega javnega glasu in svojega položaja brez feminizma sploh ne bi imele?"

(Luna J. Šribar, pisateljica in predsednica ženskega odbora Slovenskega centra Pen Mira Luna J. Šribar, o neenakopravni vlogi žensk v družbi; via STA)