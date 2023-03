»Pri uvajanju novih tehnologij moramo biti pazljivi, a hkrati ne preveč črnogledi«

IZJAVA DNEVA

"V zadnjih mesecih smo bili priča izjemnemu napredku številnih računalniških orodij, ki znajo učinkovito opravljati naloge, za katere se je še nedavno zdelo, da jih lahko dobro in zanesljivo izvajamo le ljudje. Sistemi umetne inteligence, kot jim pravimo, ker dobro posnemajo nekatere človeške kognitivne zmožnosti, že zelo uspešno prepoznavajo in ustvarjajo slike, razumejo in sintetizirajo govor, pišejo besedila ter sprejemajo ukaze v običajnem vsakdanjem jeziku."

"Veliki napori podjetij, ki razvijajo nova inteligentna orodja, so usmerjeni tudi v preprečevanje neželene uporabe nove tehnologije. Podobno kot je prihod spleta in družbenih omrežij precej olajšal dostop do koristnih informacij, je hkrati pospešil širjenje neresničnih in lažnih vsebin. Pri uvajanju novih tehnologij moramo zato biti pazljivi, a hkrati ne preveč črnogledi."

(Sašo Dolenc, dr. filozofije, fizik in kolumnist, o tem, da bo enostavna dostopnost novih tehnologij nedvomno na novo opredelila tudi razmerje med tem, kaj z umetno inteligenco lahko naredimo sami in za kaj potrebujemo pomoč strokovnjaka; via Delo)