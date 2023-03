»Janša Golobu nikoli ni dovolil, da bi zajel zrak«

IZJAVA DNEVA

"Po skorajda letu od volitev, ki so razsedlale Janeza Janšo in priložnost dale Robertu Golobu, se javnost vpraša, kaj se je zgodilo, da tempo politične pobude še vedno narekuje Janša, Golobu pa iz rok v konkretnih odstotkih polzi ogromno zaupanje ljudi, ki so mu ga izkazali na volitvah. Kar zadeva tempo, Janša Golobu nikoli ni dovolil, da bi zajel zrak. Takoj po volitvah je v času sestavljanja vlade poskrbel za proceduralno blokado, ki je Golobu onemogočila kadrovsko (ministrsko) zapolnitev mest vlade pa tudi sprejetje novega zakona o RTV."

"Tako so se rojevali Golobovi alibiji, češ, saj bi naredili več, toda Janša nagaja, kjer more, to nas blokira. Toda po enem letu od volitev se je pri ljudeh v veliki meri izkristaliziralo prepričanje, da se stvari v temeljnih zadevah javnega prostora, tu pa imajo v zadnjem času v mislih predvsem medije in zdravstvo, preprosto ne premaknejo na bolje in da za tako stanje zmanjkuje izgovorov."

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da predsedniku vlade Robertu Golobu iz rok polzi zaupanje ljudi; via Delo)