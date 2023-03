»Janez dobro ve, da je edina opcija stalna vojna«

IZJAVA DNEVA

"Janez dobro ve, da je edina opcija stalna vojna. On jo tako ali tako bije že ves čas. Zadnja leta predvsem z mediji, levičarji, civilnodružbenimi gibanji in z vsemi, ki ne razmišljajo tako kot on. Janša je izjemen taktik. Ves čas te vabi k dialogu in ves čas te napada. Temu bi se lahko banalno reklo tudi partizanski način bojevanja. Ves čas ti nastavlja pasti in napada iz zasede."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da so vsake volitve izbojevanje vojn s pripadajočim plenom)