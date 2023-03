»Sovražni govor je nedvomno glavni proizvod slovenske desnice, predvsem stranke SDS«

IZJAVA DNEVA

"Uradni organ za zatiranje sovražnega govora zamuja sedem let, od uradne ustanovitve Nova24TV in satelitskih medijev. Za širjenje sovražnega govora je torej najprej odgovorna vlada, ki je bila na oblasti leta 2016. Izvor sovražnega govora nikoli ni bil jasen: je pa nedvomno glavni proizvod slovenske desnice, predvsem stranke SDS, in je neposredno povezan z neonacističnimi skupinami in revizionističnimi idejami. Sovražni govor je vsekakor obstajal že prej, eden njegovih pionirjev je prav gotovo sam Janez Janša, ob javnem nastopanju nekaterih v dolgem trajanju - na primer Jelinčiča, pa tudi sporadičnih nastopih drugih na desnih obzorjih. A zgodovina Nova24TV je zgodovina glavnega vala sovražnega govora v Sloveniji. To dokazujejo poteze desničarskega medijskega konglomerata: psevdonimi avtorjev, odstranjevanje pretirano neprimernih besedil, ko se pokaže nevarnost pregona, nedostopnost iskalnih mehanizmov na portalu, organizacija kompenziranih komentatorjev (botov), ​​fotošoping in fotomontaže, negiranje vseh novinarskih pravil in seveda nejasno financiranje."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da bo imel novoustanovljeni organ za boj proti sovražnemu govoru težko delo: ugotavljati bo moral ne le povzročitelje sovražnega govora, moral bo tudi predlagati temeljite spremembe zakonodaje; via Večerova priloga V soboto)