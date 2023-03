»Vojna v Ukrajini koristi Kitajski, da realizira svoje ambicije v odnosu do ZDA«

IZJAVA DNEVA

"Vojna v Ukrajini destabilizira širši vzhodnoevropski, transsibirski in centralnoazijski prostor, skozi katerega naj bi se Kitajska povezala z zahodom v gigantskem projektu nove svilne poti 'En pas, ena pot'. Dolgoročna varnostna destabilizacija, ki v radikalni obliki ne izključuje niti morebitnega razpada Ruske federacije na neke nove, atomizirane državne entitete, najbolj neposredno ogroža izvedljivost te futuristične vizije kitajskega povezovanja z Evropo. Zaradi teh nasprotujočih, pozitivno-negativno delujočih trendov, ki jih povzroča vojna v Ukrajini, mora Kitajska prej ali slej opustiti sedanjo, na videz nevtralno vlogo v tej vojni in se aktivneje vključiti v njeno končanje. Vojna v Ukrajini skozi ekonomsko izčrpavanje Rusije koristi Kitajski, da realizira svoje ambicije v odnosu do ZDA. Ne preseneča, da se v ZDA vse glasneje postavljajo vprašanja na obeh političnih polih, kako dolgo bodo ZDA še pomagale Ukrajini v vojni z Rusijo in s tem posredno krepile Kitajsko, njihovo najpomembnejšo globalno rivalko, konkurentko, če že ne sovražnico. Rusija se v tem geopolitičnem spopadu za globalni vrh iz Putinove vizije zgodovinske Rusije vse bolj spreminja v priročno kitajsko provinco oziroma v njeno severno vazalko. Če kdo, potem Kitajska ve, kako si pomagati z vazali."

(Nekdanji diplomat in publicist Mirko Cigler o tem, da mora Kitajska prej ali slej opustiti sedanjo, na videz nevtralno vlogo v tej vojni in se aktivneje vključiti v njeno končanje; via Dnevnikov Objektiv)