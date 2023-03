»Minister se je izneveril volilkam in volilcem«

IZJAVA DNEVA

"Ugotovili smo, da se s to vladno skupino oziroma to vlado ne moremo več pogovarjati, da niso kredibilni. Prišli smo do sklepa, da ne moremo pristati na nobene kompromise, ki bi razrešitev določenih stvari preložili v nedoločeno prihodnost. Minister se je izneveril volilkam in volilcem, ki so na referendumu podprli ustanovitev novega ministrstva za visoko šolstvo in znanost z namenom, da bo to ministrstvo lažje skrbelo za interese visokega šolstva znotraj vlade."

"Višek pa je bil to, da se je minister na koncu celo umaknil iz pogajanj. Ne le, da ni več vodja pogajalske skupine, niti član ni več. Mislim, da v slovenski zgodovini ni primera, ko bi se nek minister povsem umaknil iz pogajanj za kolektivno pogodbo na svojem področju, kaj šele, da bi zbežal s pogajanj."

(Predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič na novinarski konferenci o tem, da Visokošolski sindikat Slovenije nadaljuje stavko v visokem šolstvu, poleg tega pa zahteva odstop ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča)