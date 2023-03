»Janša še nikoli po volitvah, ko jih je izgubil, ni bil tako hitro spet v dobri formi«

IZJAVA DNEVA

"Izkušeni politiki opozarjajo, da prvak SDS Janez Janša še nikoli po volitvah, ko jih je izgubil, ni bil tako hitro spet v dobri formi. SDS izvaja trd pritisk na vseh frontah, od parlamentarne do ulične, kjer so prstni odtisi stranke nazorno zaznani v upokojenskih, kanalizacijskih in kmečkih puntih. Glede na dosedanjo prakso je jasno, da bo SDS na vsak reformni zakon koalicije vložila referendumsko zahtevo, ki bo populistično argumentirana tako, da vlada deluje za interese izrojene tranzicijske levice in v škodo poštenih delovnih ljudi domovine."

"Ob nižanju podpore vladi in koalicijskim strankam, sploh če se bodo nadaljevali boji za prestiž v koaliciji, raste možnost za uspeh SDS na referendumih. SDS, ki je zadnje referendume gladko izgubila, bo imela tudi nekoliko lažje delo, ker bo v opoziciji lažje mobilizirala njej naklonjeno civilno družbo in nad vlado razočarane volivce, podobno kot je to počela leva sredina, ko je bil Janša na oblasti."

(Novinar Uroš Esih v Delovem komentarju o tem, da bo SDS na vsak reformni zakon koalicije vložila referendumsko zahtevo)