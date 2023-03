»Čakalne dobe so se podaljšale«

IZJAVA DNEVA

"Povezava med zmanjšanjem števila določenih storitev v javnem sektorju in porastom v zasebnem je tako pogosta, da ne more biti dvoma o njeni vzročnosti: v javnih zavodih se je storilnost zmanjšala, čakalne dobe so se podaljšale, javni zdravniki se selijo h koncesionarjem, kjer izvajajo manj tvegane in bolj donosne storitve. Padalski denar, ki je bil brezglavo zalučan med izvajalce, namesto da bi bil namenjen zagotavljanju najbolj potrebnih storitev, je prebudil plenilsko miselnost. Povečan obseg dela pri zasebnikih zagotavljajo javni zdravniki, v javnih ustanovah pa ostajajo na čakalnih seznamih najtežji in najbolj tvegani bolniki. Stanje je slabše kot pred zakonom. Ali bo minister rezultate interpretiral kot dokaz, da je zasebni sektor zmagovalec stresnega testa, in ga zasul z dodatnim denarjem? V skoraj letu dni dosedanjega mandata vlade je bil interventni zakon edini ukrep, ki se je ukvarjal z velikansko zdravstveno krizo. Potrdila se je napoved, da ne bo deloval. Vsekakor ne v prid bolnikov. Deluje v prid plenilskih elit in nadaljnjega institucionalnega in moralnega razkroja javnega zdravstva."

(Nekdanji minister za zdravje in kolumnist Dušan Keber o tem, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan julija lani napovedal, da se bodo čakalne vrste v letu dni skrajšale za polovico; via Dnevnikov Objektiv)