Okoljski mazači in politični umazanci

Danes je nov dan

Lani je bila Benečanka – simbol Pirana in neprecenljiv kos kulturne dediščine – deležna mazaške akcije, ki je poškodovala omet in povzročila precejšnjo škodo, odpravili pa so jo šele restavratorji.

Pretekli teden je podobna usoda doletela Palazzo Vecchio v Firencah. Nepridiprave je v slogu stripovskih junakov ujel kar sam župan. A za razliko od piranske zgodbe, v kateri je storilec ostal neznan, sta kulturni spomenik s pralno barvo onečastila podnebna aktivista.

Sledil je politični in medijski pogrom, ki se je odvil pod pretvezo, da tovrstne akcije uničujejo kulturno dediščino. Herojski župan, ki je nato še “pomagal” pri čiščenju stavbe, je aktivistoma – v luči suše in podnebnih sprememb – očital, da so zaradi njune akcije porabili 5.000 litrov vode.

A nekaj samorefleksije politikom ne bi škodilo, saj za napadi na tiste, ki zahtevajo spremembe, stojijo ljudje, ki so odgovorni za podnebno apokalipso. Kdo so pravi vandali in umazanci v tej zgodbi, je jasno – in niso aktivisti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.