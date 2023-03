»Kot družba še nismo vzpostavili kolektivnih vrednot«

IZJAVA DNEVA

"Žal imamo v Ljubljani in Sloveniji v večini primerov kapital, ki stremi k temu, da se hitro obrne vloženi denar. Nimamo pa konzervativnega kapitala, ki je pripravljen vlagati na dolgi rok. In prav tu se izkazuje, kako mlada družba smo, nimamo ekonomske elite, ki bi bila stabilna in po drugi strani dovolj prosvetljena, da bi s svojimi investicijami konstituirala tudi javni interes, ne samo dobička. Obenem gre za težavo naše družbe, ki je utemeljena na stalnih revolucijah. V zadnjih štirih državah, v katerih smo živeli, smo vsakokrat zamenjali tudi družbeni sistem, skupaj s kulturno revolucijo. Manjka nam tradicije. Kot družba še nismo vzpostavili kolektivnih vrednot."

(Novi ljubljanski podžupan in prvi urbanist Ljubljane Rok Žnidaršič, o tem, nam manjka tradicije; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)