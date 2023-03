Kaj je kulturni marksizem?

Tista teorija zarote, pod katero najdemo številne druge, od zapovedane politične korektnosti do woke oziroma prebujenske ideologije, pa tudi teorijo spola, globoko državo in vzporedni mehanizem

Janša je kulturni marksizem leta 2020 oklical za največjo grožnjo za EU na polju ideologije. Njegove misli je delil tudi uradni Twitter profil vlade.

Norveški množični morilec in krščanski fundamentalist Anders Behring Breivik (danes se predstavlja kot Fjotolf Hansen) je, preden je v vladni četrti sredi Osla sprožil bombo in ubil osem ljudi, nato pa se odpravil na strelski pohod na otok Utøya, kjer je pokončal še 69 mladih laburistov, na spletu objavil 1500 strani dolg manifest. V njem je napovedal evropsko državljansko vojno, ki bo v različnih etapah potekala vse do leta 2083, ko naj bi prišlo do izgona vseh muslimanov in usmrtitve kulturnih marksistov ter končne implementacije »kulturne konservativne politične agende«. Obenem je v manifestu omenil tudi Slovenijo – navedel jo je kot državo, v kateri je bila »multikulturalistična propaganda pranja možganov« najmanj uspešna.