Prijateljice sodišča

Pismo, s katerim ustvarjalci ustavne sodnice in sodnike spodbujajo, naj v imenu ohranitve institucije ugotovijo ustavnost novele zakona o RTV in omogočijo reševanje vsaj tistega, kar je še mogoče rešiti

Vlagateljice intervencije na ustavnem sodišču Anuška Podvršič (Pravna mreža), Brankica Petković (Mirovni inštitut), Katarina Bervar Sternad (PIC), Barbara Rajgelj (Open) in Anastazia Stepić (DNS) /

© Borut Krajnc

V ponedeljek pred letom dni je novinar Mladine Marcel Štefančič še zadnjič stopil pred kamere in v živo, kot vedno, odvodil legendarno družbeno angažirano pogovorno oddajo Studio City na javni RTV Slovenija. Minilo je torej leto od verjetno najpomembnejšega simbolnega dejanja novega vodstva RTV, ki je napovedalo sistematično politično razgradnjo predvsem informativnega programa osrednjega javnega medija. Vmes v državnem zboru sprejeta in tudi na referendumu podprta novela zakona o RTV, ki bi omogočila vsaj začetek odrešitve, pa je obstala na ustavnem sodišču. Zdaj civilna družba s posebno intervencijo ustavne sodnice in sodnike nagovarja k hitri in pametni odločitvi.