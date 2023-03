Nazaj k nacionalni obrambi

Novi dolgoročni program opremljanja Slovenske vojske

V resoluciji, sprejeti minuli teden v parlamentu, o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske se je država seveda zavezala k še hitrejšemu kupovanju orožja. Izdatki za obrambo naj bi se dvignili na dva odstotka BDP, tokrat do leta 2030. Lani je Slovenija za obrambo namenila 1,26 odstotka bruto domačega proizvoda, kar znaša 738 milijonov evrov, v skladu z novimi cilji pa bo v naslednjih sedmih letih za kupovanje orožja potrošila vsaj 20 odstotkov vseh naraščajočih obrambnih izdatkov ali med 140 in 200 milijoni evrov na leto. Na koncu tega srednjeročnega načrta torej kakšno milijardo.