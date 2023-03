Nika se umika

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je sporočila, da se bo za nekaj časa umaknila z družabnih omrežij

Nika Kovač

© Črt Piksi

"Odločila sem se, da se za nekaj časa nekoliko umaknem," je zapisala direktorica Inštituta 8. marec in ob tem dodala, da bo še vedno sicer vodila inštitut in opravljala obveznosti v sklopu strateškega sveta. Poudarila je, da se bo za nekaj časa umaknila z družabnih omrežij in pisala doktorat. Uporabljala bo samo zasebni telefon in bila dosegljiva na elektronskem naslovu inštituta. "Ne bom dajala osebnih intervjujev. Govorila bom samo o tekočih vsebinah in kampanjah inštituta. In si dovolila, da za nekaj časa zmanjšam hrup in tempo," je dodala Nika Kovač.

"Zadnjih nekaj dni sem preživela v Beogradu. V sklopu projekta POT-VOT sem se družila z mednarodno ekipo pesnikov in pedagogov. Ukvarjali smo se s poezijo. Sodobno poezijo, ki jo želimo prenesti v šolske klopi. Počela sem popolnoma drugačne stvari kot jih navadno počnem doma. Distanca pa mi je omogočila, da sem se po dolgo časa vprašala, kam grem in kaj počnem," je zapisala Nika Kovač na Facebookovi spletni strani Inštitut 8. marec.

"Ugotovila sem, da je bilo v zadnjih dveh letih ogromno vsega. Predvsem lepega. Skupnosti. Druženja. Potovanj. In predvsem dela. Ugotovila sem, da je nujno, da upočasnim tempo."



Nika Kovač

"Ugotovila sem, da je bilo v zadnjih dveh letih ogromno vsega. Predvsem lepega. Skupnosti. Druženja. Potovanj. In predvsem dela. Ugotovila sem, da je nujno, da upočasnim tempo. In storim nekaj, kar si želim že od lanskega aprila," je med drugim zapisala.