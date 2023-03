Utišani glas manjšin

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija prekinil pogodbo novinarkam oddaje NaGlas!

Urednica Saša Banjanac Lubej in (nekdanji) sodelavci oddaje »NaGlas!«.

Informativni program TV Slovenija že osem let pripravlja manjšinsko oddajo NaGlas!, namenjeno pripadnikom albanske, bosanske, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske skupnosti v Sloveniji. Urednica oddaje Saša Banjanac Lubej in skupina novinark dvakrat na mesec ustvarjajo vsebine v jezikih omenjenih manjšin. A direktor TV Slovenija Uroš Urbanija je urednico oddaje prejšnji teden obvestil, da ne namerava podaljšati avtorskih pogodb njenim sodelavkam.