Sprememba ustave

Obetajo se spremembe pri imenovanju sodnikov

Nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič

© Borut Krajnc

Da je neodvisnost sodstva nujna za vsaj približno delovanje demokracije, se je izkazalo že marsikdaj in marsikje. Tudi v Sloveniji, ko so redna sodišča – od najnižjih do najvišjih – v konkretnih primerih, ustavno sodišče pa tudi na zakonodajni ravni, branila človekove pravice in postavljala meje oblasti. Prav zato je pravosodje vedno tarča tistih, ki si prizadevajo za avtoritarizem. Zdaj je na mizi pomembna simbolna in praktična sprememba ustave, ki bi imenovanje sodnikov umaknila iz klopi državnega zbora.