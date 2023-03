Podmladek SDS je zoper Inštitut 8. marec podal prijavo

Slovenska demokratska mladina, podmladek stranke SDS, je kalilnica kadrov za potrebe največje opozicijske stranke. V njej so politično pot začeli recimo Anže Logar, Alenka Jeraj, Žan Mahnič in Anja Bah Žibert. Gre za »odlično odskočno desko za politično kariero«, v nedavnem intervjuju v Demokraciji trdi sedanja predsednica podmladka Simona Purkat. Da jabolko res ne pade daleč od drevesa, člani in članice podmladka dokazujejo ob tako rekoč vsaki priložnosti, nazadnje z napadom na Inštitut 8. marec, ki je za njihovega mentorja Janeza Janšo verjetno največji kamen spotike.

Podmladek SDS inštitutu očita, da je leta 2021 kot organizator kampanje pred referendumom o zakonu o vodah kršil referendumsko zakonodajo, saj naj bi bil od tuje fundacije Guerrila Foundation – gre za fundacijo, ki spodbuja organizacije in projekte, namenjene krepitvi aktivnega državljanstva – prejel 30 tisoč evrov. Zoper inštitut so zato na policijo in računsko sodišče podali prijavo.

Direktorica inštituta Nika Kovač očitke zavrača, češ da je bila referendumska kampanja financirana predvsem z donacijami, inštitut pa je za celotno kampanjo porabil približno 3000 evrov. Zatrjuje, da so s fundacijo Guerrila Foundation začeli sodelovati šele leta 2022 in omenjena sredstva prejeli aprila istega leta, se pravi skoraj leto po referendumski kampanji. Manever podmladka SDS zato razume »kot še enega izmed poskusov utišanja in diskreditacije«, ki so jih v inštitutu že vajeni. »Žalostno je edino, da nas podobne stvari ne presenetijo več. Hkrati pa bi se počasi že lahko naučili, da smo po vsakem takem napadu še odločnejši in močnejši.« Mediji v orbiti SDS so v preteklosti že večkrat napadli inštitut, češ da prejema državni denar in denar iz tujine. Prvo sicer ne drži, inštitut se financira predvsem s prostovoljnimi prispevki in pa – prav v izogib očitkom, da je prisesan na državne jasli ali odvisen od oblastnikov – s sredstvi iz tujine.

Velja pa omeniti, da je najmanj malce ironično, da takšne obtožbe prihajajo ravno iz stranke, za katero je bilo ugotovljenih več kršitev v času kampanje pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. Računsko sodišče je v reviziji porabe denarja za lansko predvolilno kampanjo SDS recimo ugotovilo za približno 170 tisoč evrov nepravilnosti in stranko ovadilo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.

Financiranje največje opozicijske stranke je bilo v preteklosti že večkrat postavljeno pod drobnogled, recimo v primeru Dijane Đuđić, ki je stranki pred volitvami leta 2018 posodila 450 tisoč evrov, ali stekanja madžarskega denarja v medijski imperij stranke.

Poleg tega so v SDS v preteklosti sprejeli pomoč Mednarodnega republikanskega inštituta (IRI), organizacije, ki jo posredno financira ameriška vlada in si prizadeva širiti mrežo desnosredinskih strank po svetu, in sicer v obliki komunikacijskih treningov, med katerimi ameriški trenerji stranko in njen kader (brezplačno) učijo, kako voditi volilne kampanje. Zakon o političnih strankah strankam namreč prepoveduje, da bi prejemale sredstva iz prispevkov tujih pravnih in fizičnih oseb ali od strank iz tujine, pri čemer za prispevek velja »tudi vsako darilo ali drug nedenarni prispevek«, recimo brezplačna storitev.

Da je inštitut prejel sredstva fundacije Guerilla Foundation, v SDS (in njenem podmladku, navsezadnje) vedo že lep čas. Medijski konglomerat stranke je s to informacijo javnost seznanil lani. Zadevo so, vsaj tako je videti, zgolj izvlekli iz naftalina zdaj, ko je spet prikladna. Naivno bi bilo misliti, da na to ni vplivalo nedavno imenovanje Nike Kovač za vodjo strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora.