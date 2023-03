Se bodo revne množice ljudi uprle in bo prišlo do nasilne revolucije?

IZJAVA DNEVA

"Oblast ima ljudstvo. Če mi nismo kot državljani sveta sposobni zastaviti svoje besede in svojih dejanj zato, da se ta nepravični družbenoekonomski sistem spremeni, potem ni nobene rešitve. Želim si, da bi do tega prišlo čim prej po demokratični, nenasilni poti. Kajti v obratnem primeru se bodo revne in opustošene množice ljudi uprle in bo prišlo do nasilne revolucije, takrat se pa elita več ne bo mogla vprašati, kako najti neko ravnovesje. Ne zahtevam, da se odvzame vse bogastvo, vendar bo treba določiti zgornjo mejo premoženja. Ta zahteva je bila že pred drugo svetovno vojno zahteva krščanskega socialista Andreja Gosarja v Sloveniji in je imel absolutno prav. To so bile tudi zahteve utopičnih socialistov v 18. stoletju in v 19. stoletju, skratka ne gre za nekaj pretresljivo novega. In če vzameva besede papeža Frančiška, papež absolutno zagovarja pomoč revnim ljudem in materialno preprostejši način življenja. To bi morala biti primarna naloga, tako da mene bolj skrbi, kako bomo pomagali revnejšim ljudem, kot kako bomo tistim, ki so tako bogati in sebični, zmanjšali njihovo bogastvo. Na tem polju se bo moralo začeti kaj dogajati, zavedam pa se utopičnosti takega razmišljanja v svetu moči kapitala in mednarodnih korporacij, a kaj je alternativa. Povejte mi, kaj je alternativa?"

(Zaslužni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, geograf, okoljevarstvenik in ustanovni član ter prvi predsednik Zelenih Slovenije Dušan Plut o tem, da potrebujemo novo, ekohumanistično družbeno ureditev; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)