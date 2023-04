»Demokracija traja natanko en dan«

"Z demokracijo je itak ena sama štala. Vedno je v napoto. Nenadoma bi se vsi o vsem izrekali in o vsem odločali. Dragi moji, to enostavno ne gre. Demokracija traja natanko en dan. To je tisti dan, ko smo šli na volišče in izbrali novega šefa. Novega odrešitelja. Od tistega trenutka naprej pa je vse le še hierarhično vodenje, ki nima z demokracijo nobene veze več. Da, lahko izbrani vodja okoli sebe skliče kakšne skupine, posvetovalna telesa ali strokovne odbore. Ampak izbere jih le zato, da potrdijo tisto, kar si on želi. On hoče."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da je še vsak vodja prej ali slej dobil mesijansko, odrešujočo vlogo; via Dnevnik)