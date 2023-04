»Ljudje gredo za vsako stvar na sodišče«

IZJAVA DNEVA

"Drži, to je res svojevrsten paradoks, po eni strani naj nam ljudje ne bi zaupali, po drugi strani pa gredo za vsako stvar na sodišče. To ni logično in se izključuje. Zato mislim, da nam ljudje vendarle bolj zaupajo, kot se včasih zdi oziroma se prikazuje. Mislim, da so nezadovoljneži pač samo glasnejši. Ta pojav opažam vsepovsod. Tisti, ki je zadovoljen, si misli, da je dober servis samo nekaj normalnega. In prav je tako! Ampak tudi tisti, ki na sodišču izgubi, bi se moral po koncu postopka pošteno vprašati, kje so razlogi. Gotovo ni vse optimalno, ampak morebitna napaka, ki jo naredi sodnik na prvi stopnji, se odpravi v postopku pred višjimi sodišči, včasih tudi pred vrhovnim ali celo ustavnim sodiščem. Nekateri raje, kot da bi zmogli kanček samorefleksije ali samokritike, povsod vidijo zarote. Med njimi tudi nekateri politiki, ki so 'iznašli' to bedasto besedo krivosodje in jo ponavljajo kot kakšno mantro. Pa še posebno izvirni niso, saj je zelo znan star primer iz ZDA, ko so odvetnika kaznovali, ker je enemu od vrhovnih sodnikov, ki se v ZDA imenujejo 'justice', rekel 'injustice' (krivica, op. p.)."

(Predsednica lovenskega sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočević o tem, da se Slovenci v sporih zelo radi zatekamo na sodišča, iz česar bi lahko sklepali, da sodnikom zaupamo, a hkrati mrgoli očitkov, da je sodstvo spolitizirano, poslušamo o krivosodju, o vnaprej napisanih obsodbah; v intervjuju za Nedeljski dnevnik)