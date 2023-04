Slovenija / »Če se bo morska gladina dvignila za meter, bodo poplave vsak dan, tudi ob lepem vremenu«

IZJAVA DNEVA

"Vse projekcije razvoja posledic podnebnih sprememb se uresničujejo desetletja prej, kot smo pričakovali.V Jadranu imamo dve akutni težavi, obalne poplave in morske vročinske valove. Ti so nekajdnevna obdobja izredno povišanih temperatur morja, kar pomeni velik okoljski stres, obenem pa stabilizira morje, kar tudi ni dobrodošlo. Ker se ocean segreva pri površini, toplejša in manj gosta voda ostaja na površini, medtem ko globlje ostaja gostejša voda – ko je vertikalno mešanje med površino in globino oteženo, hranila iz globokih območij ne morejo na površino, kisik pa iz površinskih plasti ne more v globino. Dodaten problem za organizme je zakisanost oceanov, saj se v vodi raztaplja vse več ogljikovega dioksida."

"Dvig gladine pa je problem za ljudi. Na eni strani je vprašanje, kako se bomo na to odzvali lokalno, na globalni ravni pa dvig morske gladine za meter pomeni od sto do tristo milijonov migracij, ker bo morje ljudem odvzelo življenjski prostor."

"Za Slovenijo so projekcije, da če se bo morska gladina do konca stoletja dvignila za 50 centimetrov, to pomeni nekaj desetkrat bolj pogoste poplave, če se bo dvignila za meter, pa to pomeni vsakodnevne poplave tudi ob lepem vremenu."

(Fizik dr. Matjaž Ličer z agencije za okolje in morske biološke postaje NIB, ki se ukvarja z numeričnimi in merilnimi sistemi za prognozo stanja Jadranskega morja, o tem, da bo morje, tudi pri nas, poplavljalo vse pogosteje; v intervjuju za Delo)