Kako se na kritike odziva Golobova vlada?

IZJAVA DNEVA

"Če je komunikacija referenčna točka, potem ni nikakršnega dvoma, da imamo vlado, oblast, ki se na kritike ne odziva ne agresivno ne represivno, kot se je Janševa vlada. Energetsko krizo smo tudi po zaslugi ukrepov vlade prebrodili dokaj elegantno in brez bistveno višjih stroškov za veliko večino, pa vendar je vse to preglasila visoka inflacija, ki je brutalno udarila po žepih slehernega prebivalca Slovenije. Inflacija ni le monetarno-ekonomski fenomen, s katerim se spopadajo finančno-monetarne institucije na evropski in mednarodni ravni, ampak imajo pri tem pomembno vlogo tudi nacionalne vlade na številnih drugih področjih. Prav na tem področju pa je komunikacija predsednika vlade Roberta Goloba vzbudila nerealna pričakovanja."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da se je premier Robert Golob po letu dni od volitev skupaj s koalicijskimi strankami znašel na prelomni točki)