»Tudi naša državna politika bi mogoče delovala bolje, če bi jo prepustili umetni inteligenci«

IZJAVA DNEVA

"Poglejmo samo, kakšno revolucijo je v zadnjih štirih mesecih naredil ChatGPT. Mislim, da se marsikateremu podjetju, ki smo ga imeli za samoumevno, na primer Googlu, tresejo hlače zaradi ChatGPT-ja. Vse bolj jasno postaja, da so ustvarjalni poklici kar naenkrat ogroženi. Ogroženi so celo tisti poklici, ki pa se imajo sploh za nenadomestljive, na primer menedžerji, politiki. Včasih razmišljam, da bi svetovna politika, in tudi naša državna, mogoče delovala bolje, če bi jo prepustili umetni inteligenci. Da bi parlament deloval bolje, če bi polovico poslancev nadomestili z umetno inteligenco, pri čemer ne mislim konkretne politične opcije."

"Na splošno je kombinacija človeške in umetne inteligence lahko model za boljšo prihodnost človeštva, ko bomo napravili več in delali manj, recimo toliko kot naši kamenodobni predniki, ki so delali tri do pet ur dnevno. Naj umetna inteligenca dela za nas, mi pa bomo imeli spet čas zase in predvsem za druge. In predvsem naj nam dajo tehnologije mir. Tisti, ki bo razumel načelo umirjenih tehnologij, bo zmagal na trgu. Ne potrebujemo pralnega stroja, ki nam na koncu programa zaigra melodijo in pošlje obvestilo, ampak takšnega, ki je tiho. Upam, da bo to naslednji velik trend: ne tehnologije, ki nas zasvojijo, ampak takšne, ki nam omogočijo odklop."

(Antropolog Dan Podjed o tem, da se mogoče niti ne zavedamo hitrosti sprememb, moči eksponentne rasti zmogljivosti tehnologij in umetne inteligence, ki nas dohiteva in v marsičem prehiteva; v intervjuju za časnik Večer)