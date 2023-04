Robert Golob / »Jaz se počutim predvsem zelo zafrustriran, ker sem bil naiven in verjel«

IZJAVA DNEVA

"Jaz se počutim predvsem zelo zafrustriran, ker sem bil naiven in verjel, da se da RTV depolitizirati na civilen in legalen način, da ta zavod začne delovati resnično v javnem interesu. Potem me je pa ena stran politike, ne naša, podučila, da za naivnost v politiki ni mesta, ampak da moraš biti v politiki predvsem politik; kar pomeni, da bi morali najprej politično prevzeti RTV in šele potem začeti depolitizacijo. Hoteli smo, skupaj s civilno družbo, preskočiti to fazo, po kateri bi Svoboda prevzemala RTV. In to je bila naša napaka."

(Premier Robert Golob o tem, kako je trenutno z vlogo parlamenta, ustanovitelja RTV Slovenija, ki ne more odpoklicati programskih svetnikov; via MMC RTV Slovenija)