Kateri ustavni sodniki bodo izločeni od odločanja o usodi RTV Slovenija?

Usoda osrednjega javnega medija je v rokah ustavnega sodišča. Vprašanje pa je, katere sodnice in sodniki bodo o tem sploh odločali. Po tem, ko je bil že na začetku od odločanja izločen dr. Rok Čeferin, so na ustavnem sodišču prejeli predloge za izločitev še treh drugih sodnic oziroma sodnikov.

Ustavno sodišče je 16. februarja zadržalo izvajanje novele zakona o RTV, ki bi omogočila konec politične ugrabitve javnega medija in je bila pred tem celo potrjena na referendumu. Začasno zadržanje so predlagali s strani SDS nastavljeni vodilni funkcionarji RTV, saj lahko nadaljujejo s projektom »uravnoteževanja« dokler se novela zakona ne uveljavi. In vsebinske odločitve ni mogoče pričakovati v kratkem. Ne zgolj zato, ker sta s strani SDS politično nastavljeno vodstvo RTV in s strani SDS izvoljeni ustavni sodnik dr. Rok Svetlič, ki je v tej zadevi poročevalec, na isti strani. Ampak tudi zato, ker bodo ustavni sodniki najprej morali odločiti o zahtevah za izločitev sodnikov, preden lahko nadaljujejo z delom in se seveda, potem tudi ponovno »preštejejo«. Pri čemer je tudi res, da manj kot bo preostalo sodnic ali sodnikov, ki bodo o tem lahko odločali, manjše možnosti bodo za vsebinsko odločitev v doglednem času. Ne nazadnje, za dokončno odločitev v zadevi je potrebnih vsaj pet glasov.

Predlog za izločitev dr. Klemna Jakliča je podal državni zbor, in sicer zato, ker je ob sprejemanju sedaj veljavnega (Grimsovega) zakona o RTV leta 2005 aktivno sodeloval v kampanji za zakon.

A, kot so zdaj potrdili na ustavnem sodišču, se izmed osmih preostalih sodnic in sodnikov zdaj izločajo še trije. Predlog za izločitev dr. Neže Kogovšek Šalamon so podali pobudniki ustavne presoje, torej vodstvo RTV, še točneje predsednik programskega sveta dr. Peter Gregorčič. In sicer zato, ker je sodnica dopolnilno zaposlena na Mirovnem inštitutu, ki je bil v skupini nevladnih organizacij, ki so pred dnevi ustavno sodišče nagovorile s posebno strokovno analizo stanja na RTV. Predlog za izločitev dr. Klemna Jakliča je podal državni zbor, in sicer zato, ker je ob sprejemanju sedaj veljavnega (Grimsovega) zakona o RTV leta 2005 aktivno sodeloval v kampanji za zakon. Zadnji predlog za izločitev pa so spet podali pobudniki ustavne presoje, tokrat direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija in sicer zoper dr. Mateja Accetta. Za presojanje v tej zadevi naj ne bi bil več primeren, ker pred časom na uradnem obisku sprejel evropsko komisarko in podpredsednico evropske komisije Vero Jourovo, ki v preteklosti dejala, da novela zakona pomeni korak k medijski svobodi. Accetta izločajo kljub temu, da je glasoval za začasno zadržanje, kar daje slutiti kako bo glasoval glede (ne)ustavnosti zakonske novele.

Ustavno sodišče ima sicer obravnavo v RTV zadevi razpisano za jutrišnjo sejo. A ker sodniki, za katere se predlaga izločitev, ne smejo sodelovati pri glasovanju o izločitvah, je vprašanje, ali bodo o izločitvah sploh lahko glasovali. Generalni sekretar ustavnega sodišča dr. Sebastian Nerad pojasnjuje, da nikakor ni mogoče napovedovati, kdaj bi lahko bile razrešene dileme o morebitnih izločitvah sodnikov, kaj šele o vsebinski odločitvi v tej zadevi.