RTV / »Naj režemo kable? In potem?«

Ksenija Horvat med nagovorom stavkajočim kolegom in kolegicam na RTV Slovenija

YouTube / STA

"Že leto in pol tu opozarjamo, da se dogaja nekaj, kar je za pojmovanje demokratične države nezaslišano, političnostrankarski prevzem medija. Današnja stavka, današnje informativne oddaje najbolje kažejo, da je proces končan, da lahko novinarji in uredniki, ki se niso pridružili stavkajočim, sami uredijo in naredijo večino informativnih oddaj. Mi pa stojimo tu in še kar naprej opozarjamo na novinarske standarde in spoštovanje demokratičnih načel pri vodenju javnega RTV-ja, čeprav nimamo občutka, da bi nas v resnici kdo slišal."

"Nekateri nam privoščijo, drugi se smejijo, premnogi molčijo, nekateri tudi zato, ker imajo slabo vest, ali pa si ne upajo povedati svojega mnenja. Še vedno pa se najdejo ljudje, ki nas pozivajo, naj končno naredimo red, naj zavzamemo RTV, da naš upor ni nič, da je prepozen, premajhen, da ne bomo nič dosegli, naj že gremo in prerežemo tiste kable."

"Naj režemo kable, kot da smo v nekakšni poldemokratični, čudaški in nazadnjaški državi. In potem? V resnici to, da se po letu in pol politični prevzem televizije še kar nadaljuje, bolj kot to, da novinarji ne znamo ali nočemo narediti stavke, ki bi povsem ugasnila televizijo, dokazuje to, da v naši državi ne delujejo osnovni vzvodi pravne države. Sodbe, ki potrjujejo, da so mnoga ravnanja vodstva nezakonita, prihajajo takrat, ko je že zdavnaj prepozno, inšpekcijski nadzor ne sledi dogajanju, vlada ne more nič, ministrstvo ne more nič, državni zbor ne more nič, na koncu pa bo RTV razklal še ustavno sodišče. To, kar zdaj gledate, s čimer so danes napolnjene informativne oddaje, ni ne dobro ne profesionalno niti neodvisno novinarstvo. Nekoliko smo utrujeni, precej obupani, a še vedno smo tu."

(Ksenija Horvat, novinarka TV Slovenija in članica sveta delavcev RTV Slovenija, o kablih in pravni državi na protestnem shodu za javno radiotelevizijo, na kateri so novinarke in novinarji ponovno opozorili na politične pritiske vodstva in kršenje standardov)

