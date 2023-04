Pa te imamo! / Trump gre po Janševi poti

Možnost, da bi Trump ponovno kandidiral in postal celo predsednik, se njegovim volivcem zdi demokratična

Leta 1893 je Ameriko zajela huda finančna in gospodarska kriza: propadlo je 642 bank in 16 tisoč podjetij, število brezposelnih se je povzpelo na tri milijone, ekonomska neenakost se je poglobila do skrajnosti. Magnat Chauncey M. Depew je rekel, da lahko 50 najbogatejših Američanov brez problema »ustavi« Ameriko, William Windom, nekdanji finančni minister, pa je pribil, da to lahko storijo že štirje – in da lahko po lastni volji in v lastno zabavo ovirajo trgovino, zatrejo kako pokrajino ali mesto in zgradijo kako drugo, napravijo koga za premožnega in uničijo njegove tekmece. Češ: kaj nam pa morete.