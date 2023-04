Perverzna podražitev

Vlada je zasebnim zavarovalnicam pustila 100 milijonov evrov. Te pa bodo zdaj dopolnilno zavarovanje še podražile.

Danijela Bešiča Loredana so komercialne zavarovalnice grdo naplahtale. Bo sedaj pospešil ukinjanje dopolnilnega zavarovanja?

Zavarovalnica Generali je napovedala podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer kar za 10,39 evra. Pri Generaliju dopolnilno zavarovanje sedaj stane 34,5 evra, napovedujejo pa, da bo pri njih naslednji mesec stalo 44,89 evra. Razlogi za podražitev naj bi domnevno bili »neugodni trendi na področju zdravstvenih storitev, na katere zavarovalnica nima vpliva, in sicer rast cen zdravstvenih storitev ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu«. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo zaradi vpliva zakonodaje na področju skrajševanja čakalnih dob opravljenih 12 odstotkov več zdravstvenih storitev kot v enakem obdobju lani, so dodali, njihovi stroški doplačil pa so se samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zvišali za 27 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ker imajo na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tri komercialne zavarovalnice, poleg Generalija sta to še Vzajemna in Triglav, monopol, bosta zelo verjetno tej podražitvi sledili še preostali.