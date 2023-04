Če je kdo okužen, je sodnik Jaklič

Pri presoji ustavnosti zakona o RTV je en sodnik že izločen, zdaj pa se izločajo še trije od preostalih osmih

Soočenje mnenj o zakonu o RTV na TV Slovenija 20. septembra 2005. Na sliki govorci iz tabora SDS: Klemen Jaklič, Tone Jerovšek, Peter Jambrek, Miro Petek in Vasko Simoniti (v ospredju).

© Denis Sarkić

Prihodnost osrednjega javnega medija je v rokah ustavnega sodišča. Dokler to ne odloči, stoji vse, razgradnja RTV Slovenija pa se nadaljuje. Najprej je bil že čisto na začetku procesa iz odločanja izločen dr. Rok Čeferin, zdaj politična desnica zahteva še izločitev dr. Neže Kogovšek Šalamon in dr. Mateja Accetta, vladna stran pa dr. Klemna Jakliča, ki bi moral biti v tej zadevi sicer prvi izločen, če bo do dodatnega izločanja res prišlo.